Per realizzare il suo ultimo servizio per Le Iene Show, Nadia Toffa si rende conto di essere stata ripresa di nascosto: ecco il retroscena.

Domani, martedì 1 Ottobre, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione de Le Iene Show. Ebbene. Dopo la tragica morte di Nadia Toffa, domani inizierà una nuova stagione senza di lei. Non a caso, per inaugurarla alla grande, la redazione del programma di Davide Parenti ha deciso di mandare in onda un video inedito della bella giornalista bresciana. Che lei stessa, pochi mesi prima di morire, ha voluto registrare all’interno della sua casa a Milano. Pochissimi ore fa, però, sull’account Instagram ufficiale del programma, è stato pubblicato un ‘particolare’ retroscena legato a quest’ultimo servizio della giovane ‘iena’. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Nadia Toffa ripresa di nascosto per il suo ultimo servizio: il retroscena

La morte prematura di Nadia Toffa, come detto più volte, ha completamente scosso tutti. Non soltanto la famiglia della giornalista bresciana ha dovuto subire una perdita davvero incredibile, ma anche tutti i suoi colleghi sono rimasti letteralmente impressionati ed, ovviamente, addolorati. Non a caso, come raccontato poche ore fa in un nostro recente articolo, proprio in seguito alle prove per la nuova edizione de Le Iene, Alessia Marcuzzi ha scritto un commovente messaggio su Instagram. Che descrive appieno il suo, ma anche di tutti i suoi colleghi, stato d’animo per la mancanza della giornalista bresciana. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, poche ore fa, è spuntato un video di Nadia che lei stessa ha voluto registrare pochi mesi prima della morte. E non solo. Perché, grazie al profilo Instagram de Le Iene, siamo venuti a conoscenza di un particolare retroscena. Stando a quanto si apprende dal video in questione, la giovane Toffa avrebbe contattato Giorgio Romiti, autore del programma, per realizzare un ultimo servizio all’interno della sua casa a Milano. Ma la bella bresciana, prima di svelare quello che aveva da dirgli, invita l’autore dello show ad accendere la camera. Ma, subito dopo, si rende conto di essere stata ripresa di nascosto. “Guarda che so vedere quando una telecamere è accesa, non volevo dirtelo”, esclama Nadia. Concludendo, così, il video con la sua fragorosa e bellissima risata.

