Pago Temptation Island: vita privata e canzoni di Pacifico Settembre, fidanzato di Serena Enardu. Tutto quello che c’è da sapere sul cantante.

Pacifico Settembre, in arte Pago, è tra i protagonisti di Tempation Island Vip. Sarà in coppia con Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne. Probabilmente non tutti lo ricordano, ma Pago è un cantante che ha avuto molto successo all’epoca del Festivalbar. Sicuro ricorderete alcune delle sue canzoni.

Conosciamo qualche dettaglio in più su Pago, prossimo concorrente di Temptation Island Vip.

Potrebbe interessarti anche:

Pago Temptation Island Vip: vita privata e canzoni di Pacifico Settembre, fidanzato di Serena Enardu

Pacifico Settembre, in arte Pago, è un cantante italiano di 47 anni. Nato il 30 agosto 1971 a Cagliari, Pago è alto 190 centimetri. Dopo aver terminato gli studi decide di intraprendere la carriera musicale lasciando la Sardegna e trasferendosi a Milano. Inizia prima come solista e poi entra a far parte della cover-band Super’Up, riuscendo a realizzare circa 200 date all’anno.

Nel 2005 arriva l’apice del successo con il brano Parlo di te che diventa un vero tormentone. La canzone gli permette di organizzare un tour promozionale e toccare radio e televisione, fino ad ottenere l’esibizione al Festivalbar.

L’anno successivo partecipa e vince il reality Music Farm, successivamente pubblica il suo primo album Pacifico Settembre. Tra anni più tardi arriva il suo secondo album, Aria di settembre, nel quale troviamo Un’estate fa, brano cantato in coppia con Franco Califano. Il suo album più recente è intitolato “Nine Sense” e risale al 2016.

Vita privata di Pago, fidanzato di Serena Enardu

Per quanto riguarda la vita privata di Pago, in passato ha avuto una relazione importante con Miriana Trevisan. I due nel 2003 si sono sposati ma dopo appena tre anni dopo si sono lasciati. Qualche anno più tardi, nel 2008, c’è stato un ritorno di fiamma e dalla loro relazione è nato il piccolo Nicola, che adesso ha 10 anni. La coppia si è lasciata definitivamente nel 2013.

Dopo questa relazione ha una relazione con Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne. Tra i due si istaura un bellissimo rapporto, non a caso i due stanno ancora insieme. Nel 2019 la coppia decide di partecipare al reality show di Canale 5, Temptation Island Vip, per mettere alla prova il loro rapporto.

Visualizza questo post su Instagram Buon compleanno amore 💖#happybirthday @serenaenardu #unaragazzina😍 #iltempopassamatunonpassimai🔐❤️ Un post condiviso da Pago (@pagoufficiale) in data: 19 Lug 2019 alle ore 4:15 PDT