Rocky Martin lascia tutti di stucco, l’annuncio del cantante poco dopo la fine dell’esperienza lavorativa ad Amici di Maria De Filippi: ecco cosa è successo

Ricky Martin e suo marito aspettano un altro figlio: con questo, siamo a quota 4. “Mi piacciono le famiglie numerose”, spiega il ballerino che da poco ha terminato il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi. “Siamo in dolce attesa”, ha spiegato il cantante nell’annuncio che ha appena dato: questo sarebbe il secondo figlio in arrivo insieme al marito Jwan Yosef. Nel dicembre 2018, Ricky Martin e suo marito avevano già avuto un altro figlio tramite la maternità surrogata. Oltre agli ultimi due, il noto cantante aveva avuto anche due gemelli, Valentino e Matteo (sempre tramite la tecnico dell’utero in affitto).

LEGGI ANCHE:

Ricky Martin sarà padre per la quarta volta: l’annuncio del cantante dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi

Erano tutti alla 23a cena nazionale annuale per sostenere i diritti umani a Washington: Ricky doveva essere celebrato dal National Visibility Award per la sua difesa dei diritti LGBTQ e le sue opere benefiche. Quando ha preso la parola, il cantante ha avuto parole dolci per il suo attuale marito: “Jwan, marito mio, ti amo. Sono qui anche i miei bellissimi gemelli, Valentino e Matteo. Vi amo con tutto il cuore, siete la mia forza, mi ispirate ogni giorno, mi motivate a continuare a fare quello che sto facendo. Ragazzi, siete fantastici”. Mancava all’appello Lucia, di appena 8 mesi, che per ovvi motivi era rimasta a casa con la nonna che se ne prende cura molto volentieri. Poi, finalmente, è arrivato l’annuncio inatteso: “E comunque, devo annunciare che siamo “incinti”. Siamo in dolce attesa. Adoro le famiglie numerose”. Ricordiamo, a proposito dell’amore nato tra Martin e Yosef, che tutto è nato nel 2016. E’ lì che ha avuto origine il loro amore. Ricky Martin ha poi sposato due anni dopo, in gran segreto, Jwan Yosef, artista svedese di origini siriane.