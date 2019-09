Nella puntata di ieri sera di Live-Non è la D’Urso, Taylor Mega ha avuto un confronto con Erica Piamonte: ecco cosa è accaduto nell’ascensore.

Come da diverse settimane, anche ieri, domenica 29 Settembre, è andata in onda una nuova puntata di Live-Non è la D’Urso. Che, come al solito, non ha affatto deluso le aspettative dei suoi tanto amati telespettatori. Sono stati diversi gli argomenti trattati. In primis, il malore dietro le quinte di Francesca De André e, quindi, il presunto tradimento di Giorgio Tambellini. Ma anche la nuova storia d’amore di Taylor Mega con Giorgia Caldarulo. Le due ragazze sono ‘uscite allo scoperto’ grazie ad una paparazzata. Ma c’è qualcuno che, appresa la notizia, non ha avuto una buona reazione. Parliamo, infatti, di Erica Piamonte. Ed è proprio con lei che, ieri sera, l’influencer di Udine ha avuto un confronto finale in ascensore. Ecco cosa è accaduto.

Taylor Mega-Erica Piamonte, capitolo finale a Live-Non è la D’Urso: cos’è accaduto in ascensore

Come dicevamo quindi, appena appresa la notizia del bacio tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo, Erica Piamonte ha avuto una furiosa reazione nei confronti della sua amica. E così sono andate avanti per giorni. L’influencer dichiarava che con l’ex gieffina c’era soltanto un’amicizia. Invece, la Piamonte, dal canto suo, ammetteva che c’era dell’altro tra di loro. Ecco. La verità è spuntata fuori soltanto ieri sera. Quando, durante la terza puntata di Live, la giovane Mega non solo ha ammesso di avere avuto con la fiorentina una relazione aperta, ma ha anche avuto la possibilità di confrontarsi, probabilmente una volta per tutte, con Erica. Una volta raggiunta nell’ascensore, Taylor ha ‘colpevolizzato’ Erica di non essere stata chiara ad esprimerle i suoi sentimenti. Mentre l’ex gieffina, come contro battuta, ha risposto che certe cose non occorre specificarle. E che, ancora adesso, lei sta davvero male per questa situazione.

