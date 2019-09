Temptation Vip, Anna Pettinelli in crisi con Stefano. La sua vicinanza con Cecilia Zagarroigo ha incrinato tutte le certezze della donna.

Temptation Vip, Anna Pettinelli in crisi con Stefano e la decisione è clamorosa. Dopo i primi giorni nei quali la popolarissima conduttrice radiofonica aveva assistito all’inquietudine di altre coppie, ora tocca a lei. L’avvicinamento di Stefano Macchi, il suo compagno, con l’ex corteggiatrice Cecilia Zagarrigo è evidente. Lo sottolineano anche gli altri fidanzati di Temptation Island Vip, che ci scherzano sopra. Lei proprio no e ogni volta che al falò vede quelle immagini piomba in un disagio sempre più profondo. Perché la vicinanza del suo fidanzato con la ragazza sa di pericolo.

Anna Pettinelli visibilmente arrabbiata. “Si è mai visto che a Temptation una fidanzata sia andata via senza chiedere un falò di confronto?”. Una domanda che spiazza anche Alessia Marcuzzi. Secondo Anna il suo uomo ha perso di vista tutto. Lui non ha mai avuto il minimo pudore, pensando che tanto prima o poi lei avrebbe visto i filmati. Non riconosce più il suo uomo, questo non è più in gioco perché lui sta esagerando. Prima di entrare si sono detti che nonostante quello che avrebbero potuto vedere, si sarebbero anche limitati. Lui invece non l’ha fatto, sta solo pensando a divertirsi.

Mancanza di rispetto, questo pensa Anna di Stefano. “Ho trovato un cog***ne che ha buttato tutto nel cesso”. Serena Enardu prova a bloccarla, a farla ragionare e lo stesso fa a che la Marcuzzi. E alla fine lei accetta il confronto. “Non ti rendi conto di quello che ho visto vero?”. Lui dice di non essere cambiato (e così lancia l’hashtag #iotoccochiunque), lo fa sempre. Rispetto? Stefano si sente in buona fede, lei sta male, male, male. “Credevo che non mi pensavi più”, dice lei piangendo. Lacrime che alla fine sono di gioia. “Me lo porto via questo catorcio”.

