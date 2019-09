Un Posto al Sole si prepara a dire addio a un attore simbolo, uno dei più amati dal pubblico: “Il mio personaggio si è esaurito”, ecco di chi stiamo parlando.

Un Posto al Sole è il prodotto più longevo della televisione italiana, una soap opera ambientata a Napoli, che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, un condominio situato nel quartiere di Posillipo. Dall’esordio, nell’ottobre del 1996, ad oggi, sono passati ben 23 anni e oltre 5mila puntate, che hanno appassionato e fatto innamorare il pubblico. Ora, però, uno degli attori simbolo della soap di Rai Tre si prepara a dire addio al suo personaggio: ecco chi è e quali sono i motivi che l’hanno spinto a questa sofferta decisione.

Un posto al Sole, attore simbolo della soap dice addio al suo personaggio: ecco chi è

Un Posto al Sole va in onda ogni sera su Rai Tre dalle 20.40, e da 23 anni tiene compagnia al pubblico. Tra i personaggi storici della soap, ricordiamo sicuramente Patrizio Rispo, che nella serie è il portiere Raffaele, Marzio Honorato, che interpreta Renato Poggi, e tanti altri. Un altro degli attori simbolo, però, ha deciso in questo periodo di dire addio al suo personaggio: si tratta di Davide Devenuto, che nella soap è Andrea Pergolesi, ex fidanzato storico di Viola. Un personaggio che con le sue vicende ha appassionato tantissimo la gente, ma che ora uscirà di scena, almeno per un periodo.

Davide, che proprio sul set di Un Posto al Sole ha incontrato la sua compagna Serena Rossi, ha deciso di prendersi una ‘pausa’ dalla soap di Rai Tre, perché sente che il suo personaggio si è esaurito. ‘Col tempo è subentrata la fatica della routine, il mio personaggio non è più centrale’, ha dichiarato Davide al settimanale ‘Grazia’. L’attore si è detto grato per questa bellissima esperienza e ha avuto solo parole positive nel ricordare i suoi 15 anni sul set di Un Posto al Sole. In attesa di scoprire se un domani Davide tornerà nella soap, il pubblico può vederlo il venerdì nella serie ‘Rosy Abate 2’, in cui interpreta l’imprenditore Antonio Costello.

