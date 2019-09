Wanda Nara, look ‘da censura’ a Tiki Taka: l’abito è troppo scollato, poco spazio all’immaginazione: ecco il look scelto dal’argentina per la puntata di ieri.

Basta poco a Wanda Nara per infiammare i fan. La bellissima moglie di Mauro Icardi è considerata una delle showgirl più sexy del momento. E non ci riesce difficile immaginare il perché. Le forme dell’argentina sono davvero ‘esplosive’. E, ammettiamolo, la bella Wanda ama metterle in mostra, spesso e volentieri. Lo ha fatto anche ieri, con il look mozzafiato scelto per la puntata di Tiki Taka, il programma sportivo di Pierlugi Pardo in cui è opinionista. Un abito lungo, multicolor, ma soprattutto scollatissimo! Una scollatura che lascia poco spazio all’immaginazione Diamo un’occhiata.

Wanda Nara ‘esplosiva’: l’abito indossato a Tiki Taka è troppo scollato

Avete seguito Tiki Take ieri sera? Se la risposa è si, avrete sicuramente notato lo splendido abito indossato dall’irriverente opinionista Wanda Nara. Abito splendido quanto ‘hot’. La bellissima moglie di Wanda Icardi ha letteralmente incantato tutti col look scelto per la puntata di ieri: la scollatura del vestito non poteva passare inosservata. Guardare per credere:

Ebbene sì, Wanda Nara ha veramente fatto girare la testa a tutti col look scelto per la serata di ieri. Un abito nero dalle strisce colorate, ma è stato un altro il dettagli che ha catturato l’attenzione di tutti. La profondissima scollatura del vestito è quasi da ‘censura’. Wanda è davvero esplosiva, e ne sono la dimostrazione i vari scatti del suo look postati dall’argentina nelle sue Instagram Stories. Correte a vederli!