“Ylenia Carrisi a Venezia”: ha un aspetto trasandato, è irriconoscibile

Sembrerebbe che Ylenia Carrisi, la primogenita di Albano e Romina Power, sia stata avvistata a Venezia: è irriconoscibile per il suo aspetto trasandato.

L’argomento Ylenia Carrisi torna a far parlare di sé. Sembrerebbe, infatti, che la figlia di Albano e Romina Power sia stata avvistata a Venezia. O, perlomeno, è quello che si evince da una foto diffusa sul web. Stando a quanto si evince, il fotoreporter Roberto Fisconaro avrebbe scattato questa foto nel lontano 2000 a Venezia. Tuttavia, l’immagine che ci viene riproposta di questa ragazza è un’immagine completamente diversa rispetto a quella proposta dai suoi genitori in tutti questa anni dopo la sua tragica scomparsa. Ylenia, infatti, sembrerebbe essere quasi irriconoscibile. Visibilmente ingrassata ed, inoltre, con un aspetto davvero trasandato. Ma ecco tutto nello specifico.

“Ylenia Carrisi a Venezia”, la segnalazione di Roberto Fisconare: è irriconoscibile

Secondo una foto scattata da Roberto Fisconaro, Ylenia Carrisi sarebbe stata avvistata a Venezia nel 2000. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, l’immagine della ragazza è completamente diversa rispetto ai racconti pregressi della sua famiglia. Il fotoreporter, infatti, descrive la ragazza con un aspetto trasandato, visibilmente ingrassata ed, infine, poco lucida. Tuttavia, stando a quanto si apprende dal sito Notizie.it, il racconto che il Fisconaro fa nello spiegare come è arrivato a scattare tale foto, è davvero da brividi. Roberto, infatti, ammette di essere riuscito ad immortalare questa ragazza in seguito ad una segnalazione di un suo amico. Il quale confessava che, alla stazione di Venezia, c’era un gruppo di ragazzi e ragazze tra i quali sembrava esserci anche Ylenia Carrisi. Immediata è stata, quindi, la reazione del fotografo. Che, dopo diversi giorni di ‘appostamento’, riuscita ad intravedere il gruppo di ragazzi in questione. E, così, anche la ragazza che sembrerebbe essere la primogenita di Albano e Romina Power.

