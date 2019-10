Alessia Marcuzzi ha dimostrato, ancora una volta, di avere un grande cuore: una fan le scrive di una risonanza andate male, ecco la sua reazione.

Da questa sera, martedì 1 Ottobre, Alessia Marcuzzi sarà alla conduzione, insieme a Nicola Savino, della nuova edizione de Le Iene Show. La prima, come raccontato in alcuni nostri articoli, senza Nadia Toffa. È proprio per questo motivo che, nei giorni scorsi, la bella conduttrice romana è stata impegnata con le prove per la prima puntata del programma. E, appena ritornata a casa, ha voluto esprimere un dolce pensiero che, secondo alcuni, era proprio riferito all’assenza degli studi televisivi della bella iena bresciana. Un post che, ammettiamolo, ha ricevuto numerosi commenti rivolti alla Toffa. Ma non solo. Perché, in seguito ad un commento di una sua fan, la giovane Alessia ha mostrato, ancora una volta, il suo gran cuore. Ecco cosa è accaduto.

Alessia Marcuzzi, il grande cuore della conduttrice: cos’è accaduto

Sono diversi anni che Alessia Marcuzzi è in televisione. Infatti, è passato diverso tempo dal suo debutto in Colpo di Fulmine. Eppure, la conduttrice è rimasta sempre la stessa: spontanea, genuina, simpatica e, soprattutto, con un cuore davvero immenso. Ne abbiamo avuto prova nel suo nuovo progetto lavorativo. Proprio a Temptation Island Vip, in diverse occasione, la romana ha mostrato la sua sensibilità, solidarietà a quelle coppie che, in qualche modo, all’interno del villaggio. Ma non solo. Perché ne abbiamo avuto prova da questo botta e risposta con una sua fan. Come dicevamo precedentemente, in seguito alla prove de Le Iene show, la conduttrice, ritornata a casa, ha voluto scrivere un dolce pensiero per Nadia Toffa. E, soprattutto, per la sua assenza. È proprio per questo motivo che, moltissimi dei suoi sostenitori, hanno voluto confortarla. Ma non solo. Perché, tra i diversi commenti giunti a corredo della foto, ne spunta uno che ha catturato l’attenzione della conduttrice stessa. Provocandone, quindi, l’immediata reazione. Ecco di che cosa parliamo:

“La risonanza è andata male”, scrive l’utente in questione. Immediata è stata, quindi, la reazione della conduttrice. Che, come sempre, ha dimostrato di avere un cuore davvero immenso mostrando la sua vicinanza e solidarietà alla sua sostenitrice.

