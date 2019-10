È in arrivo per Amici Celebrities un vero e proprio colpo di scena: pensate, prima di adesso, non era mai accaduto prima a un programma della De Filippi.

È iniziato soltanto da due settimane Amici Celebrities, eppure sembra che sia in arrivo un clamoroso colpo di scena. Nella seconda puntata, andata in onda sabato 28 Settembre, abbiamo assistito a delle esibizioni dei concorrenti in gara davvero incredibili, occorre ammetterlo. Certo, c’è stato anche un po’ di movimento. Dettato da diversi scontri avvenuti durante tutta la puntata. Ma, senza alcun dubbio, è stato un appuntamento davvero imperdibile. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, sembra che molto presto qualcosa cambierà. Stando a quanto riferito da Fanpage, sembra che il programma cambierà giorno della messa in onda. Ecco, quindi, cosa cambierà nello specifico.

Amici Celebrities, colpo di scena: cambia giorno della messa in onda

Ebbene si. Amici Celebrities non verrà più trasmesso il sabato sera. O, perlomeno, è questo che si apprende dal sito web Fanpage. Questo è un vero e proprio colpo di scena, ammettiamolo. Anche perché, parliamoci chiaro, noi tutti siamo abituati a vedere i programmi di Maria De Filippi il sabato sera. A partire, quindi, da Tu si que Vales, C’è posta per te fino alla versione ‘originale’ di Amici. Insomma, non era mai accaduto una cosa del genere, è vero. Ebbene. Quando andrà, quindi, in onda adesso? Beh, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Amici Celebrities adesso vada in onda il mercoledì sera. Un turno infrasettimanale, quindi. Certo, sia chiaro: sabato 5 Ottobre andrà in onda regolarmente la terza puntata del talent di Canale 5. Dalla settimana prossima e, quindi, da mercoledì 9 Ottobre, Amici Celebrities andrà in onda di mercoledì. Non sappiamo, ovviamente, quali siano le reali motivazioni di tale cambio di messa in onda, ma, in ogni caso, sarà sempre un vero e proprio successo. Non è così?

