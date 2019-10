Benedetta Parodi ospite da Caterina Balivo nel pomeriggio di Vieni da Me e si racconta.

Vieni da Me inaugura questo primo giorno di ottobre con un’ospite di eccezione, Benedetta Parodi. Insieme a Caterina Balivo aprirà i cassetti della cassettiera e si inizierà a scoprire i lati più nascosti del carattere della Parodi. Tanti i momenti divertenti, ma anche quelli più seri e soprattutto interessanti della carriera di Benedetta vengono svelati.

Benedetta Parodi: “Da giovane ero molto inquieta”

Il primo cassetto nasconde un libro di latino e una minigonna: “Ero inquieta da ragazza, mi vestivo in modo eccentrico, ma amavo anche scrivere e realizzavo delle piccole pièce teatrali che abbiamo anche messo in scena in latino” . Da ragazza poi Benedetta Parodi ha coltivato la sua passione per la scrittura collaborando con il giornale di Montanelli: “Non l’ho mai incontrato, lui stava ai piani alti, io ero una collaboratrice esterna. All’epoca mi davano l’articolo da scrivere, io lo facevo e poi lo consegnavo”. Del resto Benedetta Parodi ha vinto da giovanissima anche il Premio Ischia Internazionale del Giornalismo del 2001. “Perché parliamo di tutte queste cose che fanno capire quanto sono vecchia?” scherza la conduttrice. Caterina manda così in onda delle foto di Benedetta da ragazza: “Avevo 16 anni, ero molto intraprendente ho fatto l’interrail, sono andata a vivere in America senza nemmeno dirlo ai miei genitori”.

Tornando poi alla carriera di Benedetta Parodi, Caterina Balivo dichiara che una cosa che ha sempre apprezzato di lei è che non ha mai rinunciato alla sua femminilità. Nel 2013 a Sanremo poi Benedetta Parodi, sempre bellissima, è approdata come ospite insieme a Cristina, sua sorella. Momenti emozionanti che sono poi culminati in questa carriera di successo in cucina con i suoi libri Cotto e Mangiato e le sue trasmissioni televisive.