Cecilia Rodriguez nuda e a gambe divaricate per la nuova campagna pubblicitaria: ecco la foto che ha infiammato Instagram.

La temperatura è alta, oggi, sul profilo di Cecilia Rodriguez. La bellissima sorella di Belen ha postato su Instagram alcuni scatti tratti dalla sua ultima campagna pubblicitaria. Scatti che non sono passati inosservati. Uno in particolare, il primo, in cui Cecilia è davvero sexy. La posizione è ‘bollente‘, i fan sono davvero impazziti. Diamo un’occhiata al post che ha infiammato Instagram.

Cecilia Rodriguez nuda e a gambe divaricate: gli scatti che hanno infiammato Instagram

Cecilia Rodriguez ha deciso di far impazzire i suoi follower di Instagram. La showgirl argentina ha appena pubblicato delle foto decisamente mozzafiato. Una in particolare, in cui Chechu è veramente irresistibile: seminuda e con le gambe divaricate…Instagram diventa hot! Ecco la foto:

Cecilia Rodriguez è letteralmente irresistibile nell’ultimo scatto apparso sui social. Il vestito scivola giù e Cecilia è ‘costretta’ a coprirsi con le mani. Il tutto reso ancora più ‘hot’ dalla particolare posizione dell gambe. Insomma, Cecilia ha deciso di alzare un bel po’ la temperatura sui social. E ci è riuscita alla grande. Il post ha ricevuto in poco tempo tantissimi like e commenti, tutti di assoluto apprezzamento per le foto dell’argentina. E tra i commenti spunta un “Fortunato Ignazio!”. E, dopo queste foto, non possiamo che essere d’accoro: Ignazio Moser è uno degli uomini più fortunati (e invidiati!) del momento!