Nadia Toffa, la bella Alessia Marcuzzi ha aperto la nuova stagione de Le Iene Show con un commovente discorso sulla giornalista bresciana.

Sapevamo che sarebbe stato in questo modo la prima puntata de Le Iene Show. E così è stato. La prima edizione senza Nadia Toffa del programma di Davide Parenti si è aperta con una vera e propria commemorazione per la giornalista bresciana, scomparsa nell’agosto scorso. Come raccontato in un nostro recente articolo, per l’appuntamento di questa sera, nello studio televisivo, sono stati presenti più di 100 personaggi che, anche negli anni precedenti, hanno lavorato con la giornalista bresciana. In prima linea c’è Alessia Marcuzzi. Che, proprio l’anno scorso, ha avuto l’opportunità di lavorarci a stretto contatto. È proprio lei, infatti, che è protagonista di un discorso davvero commovente. Ecco cosa dice.

Alessia Marcuzzi, il discorso commovente su Nadia Toffa per la prima de Le Iene Show

È Alessia Marcuzzi che, visibilmente emozionata, prende parola per la prima volta dopo la morte di Nadia Toffa nello studio de Le Iene Show. La conduttrice romana, c’è da ammetterlo, ha tenuto un discorso davvero commovente. Cercando di spiegare, per filo e per segno, il profondo dolore che tutto lo staff del programma ha provato appena appresa la terribile notizia. Ma non solo. Perché, dalle parole della conduttrice, si capisce perfettamente il coraggio che Nadia ha sempre mostrato, anche ai suoi colleghi, per questa malattia. Sapeva, dice Alessia, che non sarebbe sopravvissuta, eppure si è sempre dimostrata più forte. Sfoggiando il suo smagliante sorriso. E combattendo fino alla fine. Ha pianto, dichiara la conduttrice. Lo ha fatto in privato. Perché era giusto così. Ma non ha mai smesso di combattere il cancro. “Sei magica”, dice la romana visibilmente provata. Tuttavia, nonostante l’assenza, Alessia è sicuro di una cosa. “Ci stai guardando da qualche parte”, conclude così il suo discorso. Anticipando, così, l’ultimo servizio che Nadia ha voluto fare.

