Elisa Isoardi, versione ‘hot’: la lingerie è trasparente, Instagram si infiamma; ecco il post che ha pubblicato la conduttrice.

La vediamo ogni mattina in cucina, al timone de La Prova del Cuoco. Ma quella mostrata su Instagram qualche ora fa, è una versione del tutto inedita di Elisa Isoardi. La bellissima conduttrice ha postato una foto sul suo profilo ufficiale che non è passata inosservata. Una foto in cui si mostra in sottoveste, in una posa decisamente sensuale. Lingerie in pizzo, spallina che scivola giù, e sguardo magnetico: il post di Elisa ha letteralmente infiammato Instagram. Diamo un’occhiata.

Elisa Isoardi è una delle conduttrici più amate del momento. Con la sua Prova del cuoco entra nella case degli italiani ogni giorno, con ricette nuove e sempre più appetitose. Ma i fan, qualche ora fa, sono stati attratti da qualcosa altro. Che poco c’entra con la cucina! Una foto sexy, postata proprio dalla Isoardi sul suo profilo di Instagram. Uno scatto in cui la conduttrice indossa una sottoveste in pizzo trasparente…il post diventa bollente. Guardate un po’:

Una versione del tutto inedita di Elisa Isoardi, che ha mostrato tutta la sua sensualità in questo scatto di Instagram. Uno scatto a cui Elisa accompagna un bellissimo pensiero di Baudelaire, ma gli occhi di tutti cadono altrove. Il gioco di trasparenze della vestaglia crea un ‘vedo non vedo’ che rende lo scatto decisamente bollente. Il post è stato letteralmente invaso da una pioggia di complimenti! Tutti strameritati, Elisa è davvero incantevole.