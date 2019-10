Emma Marrone, in questi ultimi giorni stanno circolando ‘fake news’ sulla malattia della cantante, inevitabile il comunicato dell’ufficio stampa.

Poche settimane fa, Emma Marrone ha annunciato il suo ritiro immediato dalle scene musicali. A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo singolo ‘Io sono bella’, la cantante salentina, con un post su Instagram, aveva annunciato di aver problemi di saluti. E che, quindi, per un po’ di tempo non avrebbe potuto più cantare. Da quel momento, quindi, sono iniziate a diffondersi notizie su quanto accaduto all’ex vincitrice di Amici. L’ultima risale a poche ore fa. Quando, sul web, si è diffusa un’intervista di una sua amica, attribuita al settimanale Di Più, in cui si spiegava per filo e per segno il vero motivo per cui la cantante ha dovuto fermarsi per un po’. Stando a quanto si apprende su diversi siti web, sembrerebbe che il tumore sia ritornato. Ma ecco che, a distanza di alcune ore dalla diffusione di queste presunte voci, arriva il comunicato dell’ufficio stampa di Emma. Che smentisce categoricamente tali ‘fake news’.

Potrebbe interessarti anche:

Emma Marrone, ‘fake news’ sulla malattia: interviene l’ufficio stampa

Come dicevamo quindi, in questi ultimi giorni sul web sta girando una presunta intervista, attribuita al settimanale Di Più, di un’amica di Emma Marrone che avrebbe spiegato tutti i dettagli di questo problema di salute di cui è stata protagonista la cantante. Stando a quanto si evince, nell’intervista si dice che l’ex vincitrice di Amici avrebbe scoperto la ricomparsa del tumore nei mesi scorsi in seguito ad un dolore lancinante all’altezza delle ovaie. E che, attualmente, sarebbe ricoverata in una clinica di Bologna dove dovrebbe affrontare un mese di convalescenza. Ma non solo. Perché, in suddetta presunta intervista, si sarebbe parlato anche di congelamento di tessuto ovarico per permettere ad Emma, in un futuro, di diventare mamma. È proprio per questo motivo che, quindi, è stato inevitabile l’intervento dell’ufficio stampa della cantante. Che, come detto precedentemente, ha smentito tale notizie. Sottolineando, quindi, di prendere in considerazione soltanto gli aggiornamenti dati dalla diretta interessata sui suoi profili social. Insomma, diffidate dalle ‘fake news’ di questi ultimi giorni.

Per ulteriori news su Emma Marrone –> clicca qui