Frasi per la Festa dei Nonni 2019: gli auguri più belli da inviare o da scrivere in una bella lettera per il 2 ottobre.

Domani, 2 ottobre 2019, si celebra la Festa dei Nonni. È un importante appuntamento per festeggiare queste figure così importanti nella vita di tutti noi. I nonni sono celebrati nella giornata dedicata agli Angeli Custodi e, proprio loro, potrebbero essere considerati degli angeli in Terra. Se state cercando delle frasi di auguri per la Festa dei Nonni del 2 ottobre 2019 sappiate che online ce ne sono moltissime. Alcune sono di grandi scrittori o di grandi attori e poeti, altre invece potreste crearle voi stessi pensando a quanto sono importanti i nonni per voi.

Frasi di auguri per la Festa dei Nonni 2019 le più belle

In occasione della Festa dei Nonni del 2 ottobre 2019 se state cercando delle frasi di auguri per queste celebrazione così importante noi ne abbiamo selezionate alcune di molto belle per voi.

Che se potessi disegnare il futuro, lo disegnerei con più biblioteche e meno Wikipedia, con più nonni e meno Social Network. Nick Biussy

Mio nonno era solito dire: ‘Prova a fare le cose un po’ più piano e io andrò più veloce’. Toon Hermans

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente. Nemmeno l’esperienza.

Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo. E da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci, consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcela Serrano

Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo. E da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci, consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcela Serrano I nonni e le nonne formano la “corale” permanente di un grande santuario spirituale, dove la preghiera di supplica e il canto di lode sostengono la comunità che lavora e lotta nel campo della vita. Papa Francesco

I nonni sono coloro che vengono da lontano e vanno per primi, ad indagare oltre la vita. Maria Rita Parsi

Non dimenticate però che le frasi di auguri più belle per la Festa dei Nonni del 2 ottobre 2019 nascono da voi.