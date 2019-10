Benedetta Parodi: “Ho fatto un incidente grave, sono stata a letto 1 mese”

Vieni da Me, Benedetta Parodi racconta del grave incidente di cui è stata vittima: “Stavo andando a ballare”.

Ospite da Caterina Balivo a Vieni da Me, Benedetta Parodi si racconta con il gioco della cassettiera e scopriamo molti lati di lei e del suo carattere. Tra i momenti di divertimento c’è anche un lato più misterioso e molto più difficile della sua vita che riguarda un tragico incidente stradale che ha avuto quando era giovane.

Incidente Benedetta Parodi: “Mi ruppi il bacino, per Fabio fu traumatico”

Benedetta Parodi spiega: “Stavamo andando in discoteca con le mie amiche e abbiamo fatto un incidente molto grave. Sono stata a letto 1 mese e mezzo e in quel periodo ho capito che avevo molta forza. Sono cresciuta, ho trovato molti amici, persone che mi volevano bene. La mia vita ha visto come spartiacque quell’incidente in cui mi sono riscoperta forte”. Caterina le chiede se non ha paura che i suoi figli possano fare un incidente e la Parodi spiega che preferisce farli tornare in taxi perché è più sicuro e lei stessa si sente meglio.

Benedetta Parodi e il racconto della morte di Lady Diana

Tra i momenti difficili della vita di Benedetta Parodi, anche se non direttamente vissuti in prima persona, c’è il momento in cui lei nel 1997 si trovava a Studio Aperto e si occupava della cronaca rosa occupandosi anche della storia d’amore clandestina tra Lady D. “Una domenica di fine agosto arrivò la notizia dell’incidente e io mi sono trovata a fare il ritratto di apertura di Lady D e Dodi. Io in quel campo ero molto preparata perché era tutta l’estate che seguivo la principessa, è stato emozionante e doloroso”. Insomma, seppur occupandosi di cronaca rosa, Benedetta Parodi nella sua carriera giornalistica si è anche dedicata a raccontare dei momenti che hanno fatto la stria del mondo intero.