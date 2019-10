Chi è Lorenzo Fioramonti: età, carriera e vita privata del nuovo Ministro dell’Istruzione, del governo Conte Bis.

Si chiama Lorenzo Fioramonti ed è il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel nuovo governo nato dall’alleanza Movimento 5 Stelle- Pd. È nato a Roma il 29 aprile del 1977 e nel precedente esecutivo era viceministro al Miur. Nel 2018 è stato eletto deputato con il Movimento 5 Stelle. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Lorenzo Fioramonti e il Ministro dell’Istruzione nel nuovo governo di Giuseppe Conte. Laureato in Filosofia all’Unversità Tor Vergata di Roma, ha conseguito un dottorato in Scienze Politiche. È professore ordinario di economia politica all’Università di Pretoria in Sud Africa e, nello stesso ateneo, è direttore del Centro per lo studio dell’innovazione Governance. È inoltre uno dei membri del Center for Social Investement dell’Universitòà di Heidelberg, della Hertie School of Governance e dell’Università delle Nazioni Unite. Durante la sua carriera accademica, ha scritto diversi articoli di argomento politico, pubblicati sui maggiori quotidiani di tutto il mondo. È inoltre coautore e coeditore di vari libri.

I primi passi in politica Lorenzo Fioramonti li muove tra il 1997 e 2000, quando collabora con Antonio Di Pietro come assistente parlamentare. Nel marzo 2018 si candida con il Movimento 5 Stelle e viene eletto alla Camera dei Deputati. Nello stesso anno, a giugno, diventa sottosegretario presso il Ministero dell’Istruzione ed entra a far parte del governo M5S-Lega. Il 13 settembre 2018 viene invece eletto come viceministro dell’Istruzione, università e ricerca, proposto dall’allora ministro Marco Bussetti, di cui ha preso il posto nel governo Conte Bis.

Il ministro Lorenzo Fioramonti è sposato con la tedesca Janne Schall-Emdem e ha due figli. La donna è una ambientalista convinta: la coppia ha girato insieme alcuni documentari sul legame tra il cambiamento climatico e i problemi economici a livello locale e globale.