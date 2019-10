Pomeriggio Cinque, Elena Morali ha tradito Scintilla? L’ex naufraga ospite in studio si è sfogata, non ha trattenuto in lacrime.

Nello studio di Pomeriggio Cinque è stata ospite Elena Morali, l’ex naufraga de L’Isola Dei Famosi. La giovane è al centro del gossip per via del suo presunto tradimento ai danni del promesso sposo, Gianluca in arte Scintilla. Per colpa di un selfie che la vede insieme ad il produttore televisivo Daniele Di Lorenzo, è scoppiata una bomba nella coppia. Nonostante qualche tuono e fulmine, i due di Colorado hanno passato le vacanze insieme. Elena a Barbara d’Urso ha confessato di avere difficoltà nel raccontare cose molto private: appena ha cominciato a parlare, è scoppiata in lacrime. Ecco cosa è successo.

Elena Morali ha confessato cosa è successo con il suo fidanzato Gianluca, in arte Scintilla, nello studio di Barbara D’Urso durante Pomeriggio Cinque.

L’ex naufraga ha confessato di aver avuto dei periodi di crisi e di rottura con il suo fidanzato ed in quei momenti ha frequentato il produttore televisivo del selfie incriminato, Daniele Di Lorenzo. Ora Elena e Gianluca stanno provando a risolvere le loro cose: vivono insieme e lei si è dichiarata innamorata di lui. Resta un progetto lavorativo con Daniele: la modella ha confessato però che Scintilla è un uomo di gran cuore e maturità ed ha capito i motivi per cui non può lasciare adesso il lavoro.

La Morali durante il suo intervento, è scoppiata a piangere più volte essendo un argomento molto delicato per lei. La stessa conduttrice ha confermato che più volte ha provato ad averla come ospite in studio ma ogni volta scappava in auto.

