Oroscopo, le stelle parlano chiaro: ecco il segno zodiacale più fortunato del mese di Ottobre, che è appena iniziato.

Ottobre è ormai arrivato. Un mese particolare, per qualcuno triste: l’estate è davvero finita. Ma per qualche segno zodiacale in particolare, questo, potrebbe essere un mese davvero speciale. Nè amore, nè lavoro, oggi ci concentriamo sulla ‘fortuna’, che può poi accompagnare ognuno di noi nei vari ambiti della nostra vita. Ma siete curiosi di sapere quale sarà il segno zodiacale più fortunato del mese di Ottobre? Ve lo sveliamo noi!

Potrebbe interessarti anche:

Oroscopo Ottobre: il segno più fortunato del mese è il Sagittario

Gli astri parlano chiaro: per alcuni segni zodiacali, quello di Ottobre sarà davvero un mese fortunato. La Dea Bendata potrebbe essere proprio vicina a voi. Siete curiosi di scoprire se il vostro segno è tra i più fortunati del mese? Allora leggete cosa prevedono le stelle per voi!

La fortuna sorriderà a un bel po’ di segni, in questi primi giorni di autunno. Tra i segni più fortunati ci sono l’Ariete, il Leone, la Vergine e la Bilancia. Quattro segni a cui, la fortuna, darà una mano anche per altri aspetti, nel lavoro, come in amore o nelle liti di famiglia. Quattro segni che possono sorridere, quindi, ma non i più fortunati! Sul gradino più alto del podio, questo mese, c’è lui.. il Sagittario! Motivo? Per gli amici del Sagittario Ottobre sarà solo l’inizio di un periodo fortunato che appare molto lungo. Una chiusura di anno col botto, insomma per il Sagittario: vi aspettano mesi di fortuna e buone notizie!!

Ma se da un lato c’è chi sorride, le stelle non portano buone notizie per tutti. Ottobre non sarà il mese più fortunato per due segni zodiacali il particolare. Si tratta del Capricorno e dei Pesci: non è un periodo particolarmente esaltante per loro. Ma niente paura: la ‘sfortuna’ non vi perseguiterà a lungo. L’ultimo mese dell’anno porterà una ventata di positività per entrambi i segni zodiacali: tenete duro!

E voi, di che segno siete? La fortuna potrebbe bussare alla vostra porta molto presto!