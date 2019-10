Marica Pellegrinelli si è mostrata senza reggiseno: lo scatto sexy ha fatto letteralmente impazzire Instagram.

La bellissima ex moglie di Eros Ramazzotti si è mostrata come nessuno l’ha mai vista prima. È stata al centro del gossip nell’ultimo periodo per via della rottura con il cantante e l’inizio di una nuova love story con Charley Vezza, proprietario dello storico e noto marchio Gufram. Il settimanale Chi ha pubblicato scatti della nuova coppia: dopo 10 anni di storia con il papà di Aurora, la Pellegrinelli ha cambiato pagina. Eros è solo un ricordo per la modella che sui social è molto attiva ed è solita pubblicare scatti in cui è in posa. Sempre molto bella e sensuale ma nell’ultimo post si è davvero superata: diamo un’occhiata.

Marica Pellegrinelli senza reggiseno: lo scatto sexy fa impazzire Instagram

Come nessuno l’ha mai vista: la bellissima Marica Pellegrinelli ha pubblicato uno scatto in cui indossa solo dei pantaloni di pelle. Sopra non ha nulla: solo le braccia coprono il seno.

Lo scatto è stato apprezzato da molti ma non da tutti: alcuni utenti l’hanno accusata di essere troppo magra. “Sinceramente …non mi piace”, “Magna un po’”, “non mi piace proprio come sei in questa foto” sono alcuni dei commenti dei suoi follower.

L’ex di Eros Ramazzotti resta una bellissima donna, a prescindere da ciò che pensano gli hater.