Temptation Island Vip, come è finita tra Chiara e Simone? La decisione inaspettata di lei è stata comunicata a Simone ieri sera.

È andata in onda ieri la quarta scoppiettante puntata di Temptation Island Vip. Una puntata ricca di colpi di scena, sorrisi, lacrime e, ovviamente, falò anticipati! Due le coppie che ieri hanno lasciato il programma: la prima è quella composta da Anna Pettinelli e il suo Stefano Macchi. La seconda, quella composta dai giovani e bellissimi Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito. Quest’ultima ha preso una decisione improvvisa, durante la permanenza nel villaggio. E ieri sera, Alessia Marcuzzi ha dovuto comunicare tutto al suo fidanzato. Vediamo cosa è successo.

Temptation Island Vip, come è finita tra Chiara e Simone? La decisione di lei spiazza tutti

Quale sarà stata la ‘fatidica’ decisione di Chiara di Temptation Island Vip? La scorsa puntata ci aveva lasciato col fiato sorpreso. La bellissima ex professoressa dell’Eredità era arrivata alla sua conclusione. Ma la decisione della concorrente è stata comunicata solo ieri al suo fidanzato Simone. Che, durante la chiacchierata con Alessia Marcuzzi, sembrava davvero teso e preoccupato. Cosa ha deciso Chiara? Ebbene, l’unico uomo che desidera è il suo Simone! Durante una chiacchierata col single Antonio Moriconi, col quale sembrava avere un feeling, Chiara ha avuto la sua conferma: “Vi ho guardati tutti, ma non c’è nessuno che potrebbe mai mettere in pericolo i sentimenti che provo per Simone!” Parole che hanno illuminato gli occhi del più bello d’Italia, felice come non mai per la decisione della sua fidanzata. Che, dopo un po’, lo raggiunge al falò per una scena super romantica ed emozionante. Baci e abbracci infiniti, tra le lacrime: i due sono davvero innamoratissimi! E la Marcuzzi sottolinea come, anche a un’età molto giovane, si possano provare sentimenti molto forti e importanti. Che dire, auguri a Chiara e Simone e viva l’amore!