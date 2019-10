Dopo l’addio ai The Giornalisti, Tommaso Paradiso prende un’inaspettata decisione: ecco di che cosa parliamo nel dettaglio.

Sono passate alcune settimane da quanto, con un’Instagram Stories, Tommaso Paradiso ha annunciato lo scioglimento dei The Giornalisti. Da quel momento, è accaduto veramente di tutto. Tuttavia, a distanza di alcuni giorni da tale comunicazione, l’ex cantante della band romana è ritornato a parlare dell’accaduto. E, in una recente intervista per RTL, ha rivelato un’importante quanto inaspettata decisione. Ecco di che cosa parliamo.

Tommaso Paradiso, l’inaspettata decisione dopo l’addio ai The Giornalisti

“Canterò sempre le vecchie canzoni”, è questo che dice Tommaso Paradiso in una recente intervista per RTL. Una decisione, ammettiamolo, del tutto inaspettata. Soprattutto, se si considera come i The Giornalisti hanno deciso di sciogliersi. Tuttavia, nonostante l’ex cantante della band romana, abbia già pubblicato un nuovo singolo e sia pronto a cimentarsi nella carriera cinematografica, ha le idee abbastanza chiare: continuerà a cantare le canzoni della sua vecchia band.

