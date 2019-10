Uomini e Donne, nuova tronista in arrivo? È un’ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi, ecco chi.

Sappiamo già da qualche giorno, dalle anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne, che Sara Tozzi ha già abbandonato il trono, dopo sole poche puntate. La giovane modenese avrebbe capito di essere ancora innamorata del suo ex: addio trono, quindi. Ma chi prenderà il posto dell’ex tronista sulla sedia rossa più famosa della tv? Sul web è già iniziato il toto-tronista! E tra i tanti nomi spuntati, ce n’è uno che sembra essere in vantaggio. È un’amatissima ex corteggiatrice del programma. Scopriamo di chi si tratta.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice Klaudia sarà la nuova tronista?

Sara Tozzi è una delle due troniste che, al momento, occupano le famose sedie rosse di Uomini e Donne. Ma dagli spoiler apparsi sul web, abbiamo già saputo che la modenese ha abbandonato già la trasmissione, per tornare dal suo ex. A questo punto, sembra evidente che ci sarà una nuova tronista a sostituirla. E c’è un nome su tutti che sta facendo il giro del web. È quello di Klaudia Poznanska, ex corteggiatrice di Andrea Zelletta, che a lei ha preferito Natalia Paragoni. Da quel momento, la bellissima Klaudia è single. E quale migliore occasione per tentare di trovare l’amore (di nuovo) nello studio di Maria De Filippi? La seconda volta potrebbe essere quella fortunata per l’ex corteggiatrice, che ha lasciato in lacrime la trasmissione, dopo il rifiuto del tronista Andrea. Ovviamente, nulla è ancora ufficiale: si tratta di indiscrezioni che circolano sul web. Ma se il gossip si rivelasse reale, vi piacerebbe rivedere Klaudia nelle nuove vesti di tronista?