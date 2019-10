Aurora Ramazzotti ha fatto un gesto davvero ‘estremo’ per il suo fidanzato Goffredo Cerza: la figlia di Michelle Hunziker non ha proprio resistito, ecco cosa ha fatto.

Aurora Ramazzotti è un personaggio molto seguito e apprezzato in tv, in radio e soprattutto sul web. Conosciuta inizialmente solo per essere la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora è riuscita con il tempo a conquistare il pubblico con la bellezza e la sua simpatia, che le hanno permesso di ritagliarsi uno spazio tutto suo. Sui social la Ramazzotti è molto attiva, e pubblica i suoi siparietti con mamma Michelle, ma anche le sue avventure e soprattutto i momenti con il suo fidanzato Goffredo Cerza, con il quale sta da due anni. Il loro è un amore molto forte, e la dimostrazione sta nell’ultimo gesto ‘estremo’ che Aurora ha fatto per lui: la conduttrice non ha resistito, ecco cos’è successo.

Aurora Ramazzotti, gesto ‘estremo’ per il fidanzato Goffredo: cos’è successo

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si mostrano sempre molto innamorati e affiatati sui social, dove pubblicano momenti delle loro vacanze, o semplici foto che li ritraggono insieme. I due ragazzi, però, sono costretti a stare spesso lontani, perché lui lavora a Londra. Stanca di questa distanza, Aurora ha deciso di fargli una meravigliosa sorpresa, e ha documentato tutto con una sorta di video-diario, che ha poi pubblicato su Instagram, facendo emozionare tutti. La Ramazzotti ha mostrato ai fan tutte le fasi della sorpresa, dalla preparazione della valigia, ai risveglio alle 4 del mattino per andare in aeroporto, fino al momento finale, quando si è presentata nella stanza di Goffredo a Londra, svegliandolo dolcemente.

Il video è di una dolcezza infinita, così come la didascalia scritta da Aurora: ‘E’ così da più di due anni, ma ogni volta che faccio la valigia e prendo quell’aereo, è come se fosse la prima’. Il gesto della ragazza ha reso felicissimo il fidanzato, che si è ritrovato il suo amore a letto di primo mattino mentre ancora dormiva. Tantissimi i commenti di amici e fan della coppia, che si sono complimentati per il bell’esempio di amore che i due ragazzi rappresentano.

