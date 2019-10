Belen Rodriguez si lascia andare su Instagram e scherza senza freni con Stefano De Martino: ‘Ti mangio tutto…’, ma il ‘gioco’ diventa hot.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono senza dubbio la coppia del momento. Da quando si sono ritrovati, dopo tre anni di separazione, i due sono inseparabili, felici e ancora più innamorati di prima. Mentre i fan sperano nella notizia della seconda gravidanza di Belen, la coppia ritrovata si gode il momento felice, con delle splendide vacanze e momenti indimenticabili in famiglia. Uno di questi è avvenuto proprio oggi, quando Belen, Stefano e Santiago sono usciti in barca con i nonni materni e paterni, trascorrendo una splendida giornata di mare e sole, sulle note di Pino Daniele. Durante il pranzo, Belen e Stefano hanno fatto un ‘giochino’, diventato improvvisamente ‘hot’: ecco cos’è successo.

Belen e Stefano scherzano a tavola: ‘Ti mangio tutto’, il gioco diventa hot

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno ritrovato un’intesa e una serenità davvero invidiabili. I due hanno riunito la famiglia, per la gioia di Santiago, e sono di nuovo felici insieme. La dimostrazione sta nelle foto e nei video che pubblicano sui social, dai quali si percepisce la loro grande passione. Per la festa dei nonni, i due hanno trascorso la giornata in barca con i genitori, un’uscita in famiglia tutti insieme.

A tavola, Belen e Stefano hanno scherzato e giocato insieme, ma il momento è diventato improvvisamente ‘bollente’ quando Belen ha baciato in maniera particolarmente passionale il viso di Stefano, lasciando intravedere la lingua. Un giochino davvero ‘hot’, insomma, che ha fatto impazzire i fan, dimostrando ancora una volta l’alchimia che c’è tra i due. ‘Ti mangio tutto’, scrive Belen nella didascalia, e in effetti la sensazione è proprio che tra i due ci sia un’incredibile chimica, una passione pronta ad esplodere e una grande voglia di stare vicini e recuperare il tempo perso.

