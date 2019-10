Chiara Ferragni ha pubblicato nelle storie Instagram una foto di alcuni anni fa: la sua trasformazione è incredibile, l’influencer è irriconoscibile.

Chiara Ferragni è l’influencer numero uno in Italia e tra le prime del mondo, una donna dal grande potere mediatico, soprattutto sul web. I fan la seguono in tutto e vogliono sapere ogni dettaglio della sua vita. Ecco perchè il film sulla sua vita, ‘Chiara Ferragni – Unposted’, ha avuto un successo senza precedenti, ed ecco anche spiegato il motivo per cui Chiara pubblica tutto della sua vita quotidiana, dal lavoro ai momenti in famiglia con Fedez e il piccolo Leone. Ma non solo. Di tanto in tanto, la Ferragni mostra al suo pubblico anche le foto del passato, come quella che ha appena pubblicato sul suo profilo Instagram. Il cambiamento dell’influencer negli anni è incredibile, giudicate voi stessi la sua trasformazione.

Chiara Ferragni, ecco la foto di alcuni anni fa: la sua trasformazione è impressionante

Chiara Ferragni è una donna bellissima, di una bellezza acqua e sapone. Il suo viso ‘pulito’, dai lineamenti molto delicati, è la sua forza, così come il suo fisico asciutto e dalle forme appena accennate, praticamente mai volgare o sopra le righe. La sua arma vincente, insomma, è la semplicità, e tutti la conoscono così. Poco fa la Ferragni ha pubblicato su Instagram una sua foto di tanti anni fa, 6 per l’esattezza. All’epoca non conosceva ancora Fedez, che sarebbe poi diventato suo marito e il padre di suo figlio, ed era una ragazza che si avviava a diventare una delle influencer più importanti al mondo. Ecco la foto.

Beh, che dire. Di sicuro Chiara era già bellissima nel 2013, ma non era ancora la donna di adesso. Soprattutto da quando è diventata mamma, la Ferragni ha assunto un’espressione più matura e consapevole. Capelli più lunghi e forse anche più scuri, espressione più ‘sbarazzina’, nel 2013 Chiara era una ragazza in carriera, già molto bella, ma sicuramente non ancora forte e sicura come oggi.

