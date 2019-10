Gessica Notaro, ecco chi è il suo nuovo fidanzato Marco

Vieni da Me, Gessica Notaro tra carriera lavorativa e un nuovo amore, Marco.

Gessica Notaro si è prestata ad un lunga intervista da Caterina Balivo e ha raccontato alcuni lati nascosti della sua vita, dalle critiche per il lavoro al nuovo fidanzato Marco. Vieni da Me in questo 2 ottobre ha quindi toccato diversi argomenti importanti e Gessica ha lanciato un messaggio di grande forza.

Gessica Notaro criticata per il suo lavoro

“Ho ricevuto tante critiche sui social per il mio lavoro con i mammiferi marini, specialmente con i leoni marini”. Gessica Notaro fino a qualche anno fa era un’addestratrice di delfini e di leoni marini, ma la sua professione è stata criticata: “Per ora non posso ancora entrare sott’acqua con loro fin quando non avrò il trapianto di cornea totale che sto aspettando”. Sul suo lavoro gli animalisti l’hanno criticata: “Noi addestratori siamo i primi che vorremmo vederli liberi. Noi lavoriamo però in un ruolo in cui questi animali sono nati e cresciuti e vogliamo rendere la loro vita il più piacevole possibile. Non esistono dei programmi di reinserimento di questi animali in mare aperto dopo che sono stati cresciuti ed allevati in cattività. Se avessimo la bacchetta magica per tirarli fuori da lì lo faremmo”. Gessica Notaro sui social risponde e non si lascia certo intimidire da nessuno.

Gessica Notaro e Marco: il nuovo fidanzato

Da un cassetto esce poi un ferro di cavallo e spiega del suo nuovo fidanzato: “È nella mia vita da un anno, ma ho voluto accertarmi prima che fosse una cosa seria e lo è. Io sono timida per queste cose, tra l’altro è qua in camerino, si chiama Marco”. Caterina non si lascia poi scappare l’occasione di chiamarlo in studio e dichiara: “Deve essere un uomo speciale se è riuscito a far sì che ti fidassi di nuovo di un uomo e dell’amore”, ma Gessica risponde: “Se non avessi amato di nuovo l’avrei data vinta a quell’altro”.

