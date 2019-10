Uomini e Donne, Ida Platano e la foto di tanti anni fa: il cambiamento della ‘dama’ è impressionante, look completamente diverso, è irriconoscibile.

Uomini e Donne è ricominciato, e con il programma sono ripartite anche le vicende amorose dei suoi protagonisti. Mentre il Trono Classico ha visto l’arrivo di nuovi tronisti e corteggiatori, per gli Over la situazione è diversa. Tanti i volti già noti nelle edizioni precedenti, come la ‘grande protagonista’ Gemma Galgani, e la sua cara amica, Ida Platano. Da quando la sua storia con Riccardo Guarnieri si è chiusa, Ida è tornata pian piano alla sua vita, anche se il suo ex continua a fare dei tentativi per riavvicinarsi a lei. Donna bellissima e sensuale, Ida ha publicato uno scatto che la ritrae da giovane, con un look completamente diverso da come la vediamo oggi in tv: ecco la foto, la Platano è davvero irriconoscibile.

Uomini e Donne, la foto di Ida Platano da giovane: è irriconoscibile

Ida Platano è una parrucchiera, e così come fa con i suoi clienti, ama giocare anche con il suo look, cambiando spesso il modo di portare i capelli. Nella foto di tanti anni fa che ha pubblicato su Instagram, Ida è completamente diversa, soprattutto perchè ha un’acconciatura che la rende irriconoscibile. Capelli cortissimi e scuri, ma soprattutto ricci, totalmente differenti da come li porta oggi.

L’avete riconosciuta? E’ quasi impossibile capire chi sia, eppure guardando bene i suoi occhi e la sua espressione, si vede che si tratta di Ida. Il suo look è completamente diverso da come si presenta oggi in tv, però bisogna dire che sta benissimo anche così. Ma le foto del passato non sono finite…

In quest’altro scatto, Ida ha ancora un altro taglio di capelli, corto e scuro, ma stavolta liscio. Anche qui la Platano è difficile da riconoscere, ma mantiene comunque il suo fascino. E voi in quale veste la preferite?

