Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, Vieni da Me: “Ecco come la sveglio ogni mattina”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si raccontano con l’album di famiglia da Vieni da Me di Caterina Balivo.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una delle coppie più amate del web in questo momento. Il loro amore nato nella casa del Grande Fratello persiste anche fuori, ormai da tempo. I due sono una coppia affermata e si vede che scherzano e ridano insieme con grande empatia. Ospiti a Vieni da Me, i due si raccontano e l’intervista con Caterina Balivo è super divertente.

Il dietro le quinte dell’amore tra Ignazio e Cecilia

Caterina è molto contenta che siano da lei insieme: “Non credevo che venisse anche Ignazio” e Cecilia subito: “Lui fa tutto quello che dico non è difficile da convincere!”. Si inizia subito con delle risate che prosegue sulla stessa lunghezza d’onda raccontando che lei è una grande dormiglione: “La sveglio io e le porto sempre la colazione – spiega Ignazio – Mi alzo prima di lei, guardo un po’ di notizie di sport e poi alle nove e mezza la vado a svegliare con il caffé in camera”. Le donne in studio ovviamente rosicano di invidia, ma non finisce qui. Parlando poi dell’esperienza nella casa del Grande Fratello Cecilia spiega: “Molte persone non ci hanno creduto, io sono stata me stessa, ho seguito il mio cuore e quello che mi andava di fare. Quando è entrato io volevo farci amicizia perché produce vini e volevamo fare gli aperitivi. Io ero fidanzata non l’ho guardato con occhi diversi, poi si è slacciato la camicia e ho detto che forse era l’uomo per me”. Cecilia poi ammette: “Sono molto gelosa del mio uomo, ogni tanto lo guardano troppo e non mi piace”.

