Elettra Lamborghini ha cambiato totalmente look ma si è pentita: ecco com’è diventata e cosa ha appena comunicato ai fan.

La super Elettra ha deciso di fare un cambiamento drastico sul suo look: ha cambiato colore di capelli. Passata dal castano al biondo, qualcosa è andato storto: si è pentita amaramente della scelta al punto da non voler farsi vedere. L’ereditiera, cantante ed ex giudice di The Voice ha condiviso una serie di IG story in cui spiega tutto ed ha mostrato anche il risultato finale, non proprio come immaginava lei…. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Potrebbe interessarti anche:

Elettra Lamborghini cambia totalmente look: “Sono pentita, per due mesi mi farò vedere meno”

La famosa cantante ereditiera Elettra Lamborghini ha deciso di fare un change al look: da castana è passata ad essere bionda. A differenza delle ultime vip che hanno cambiato stile, la Lamborghini si è pentita della scelta fatta.

Lo ha confessato tramite le IG story ed ha aggiunto che per due mesi si farà vedere meno. A quanto pare Elettra ha valutato male il risultato finale ma non vuole rovinare i capelli tingendoli di nuovo e così ha deciso di aspettare qualche mese. Con il passare dei giorni si abituerà al nuovo look o appena possibile eliminerà il biondo? Lo scopriremo…