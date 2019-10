Quanti anni ha Riccardo Guarnieri, uno dei volti più seguiti del Trono Over di Uomini e Donne?

Riccardo Guarnieri è senza ombra di dubbio uno dei personaggi del trono Over di Uomini e Donne più seguito negli ultimi tempi. Sappiamo che è nato a Statte in provincia di Taranto nel marzo del 1979. Quest’anno il cavaliere del trono Over ha quindi compiuto 40 anni! Il bel Pugliese si è sempre mostrato molto riservato riguardo la sua vita privata, ma sappiamo che è un operaio e appassionato di sport. Così come si evince dal suo profilo Instagram ufficiale, l’uomo tiene molto al proprio aspetto fisico, che cura molto e gli è valso spesso e volentieri, sguardi di apprezzamento da parte del parterre femminile del trono Over! Oltre a curare il fisico, il Guarnieri tiene molto anche all’abbigliamento, mostrandosi sempre in vesti composte e raffinate.

Riccardo Guarnieri, da operaio a sex symbol del trono Over

Riccardo Guarnieri ha sempre detto in trasmissione di aver avuto diverse storie importanti, e molto travagliate, che lo hanno poi spinto ad intraprendere un percorso di conoscenza negli studi di Maria De Filippi, per rimettersi in gioco. Qui conosce Ida Platano, dama del parterre femminile, che ha conquistato l’uomo per la bellezza, l’energia e l’intelligenza. Dopo vari tira e molla i due escono insieme dal programma per mettersi alla prova nel programma condotto da Filippo Bisciglia: Temptation Island. Da qui i due escono insieme, ma i problemi riscontrati durante la permanenza li portano a separarsi nuovamente e riprendere il percorso alla Corte di Maria De Filippi da separati. Proprio in questi giorni sembrano però riaffiorati i vecchi ricordi e i sentimenti fin ora messi da parte. Non ci resta che aspettare gli sviluppi di questa incredibile storia che ha tenuto tantissimi appassionati incollati allo schermo.

Visualizza questo post su Instagram @idaplatano #sun #summer Un post condiviso da Riccardo Guarnieri (@riccardo_guarnieri) in data: 12 Ago 2018 alle ore 9:59 PDT