Sabrina Paravicini, il video messaggio su Instagram dopo l’intervento per il tumore al seno: ‘Sto meglio, non posso dire di stare bene’, parole da brividi.

Sabrina Paravicini è un’attrice italiana che tutti ricordano per aver preso parte a Un Medico In Famiglia, in cui interpretava l’infermiera Jessica Bozzi. Oggi la Paravicini una mamma e sta combattendo da alcuni mesi contro un tumore al seno. La sua battaglia è molto dura, ma Sabrina la sta portando avanti con tanto coraggio e forza, per amore del suo Nino e di chi le vuole bene, condividendo su Instagram tutti i momenti delle sue cure, anche quelli più difficili. Indimenticabile il suo post dedicato a Nadia Toffa nel giorno in cui è morta, così come tutti quelli in cui racconta della sua malattia. Nell’ultimo video messaggio, Sabrina ha parlato dell’operazione che ha subito e di come sta ora: ecco le sue parole da brividi.

Sabrina Paravicini, video messaggio da brividi dopo l’intervento per il tumore al seno

Sabrina Paravicini è stata operata di cancro al seno, dopo un lungo periodo di chemioterapia, durante il quale ha condiviso con i followers tutti suoi stati d’animo e le foto del suo cambiamento fisico, dal dimagrimento alla perdita dei capelli. Un vero e proprio diario, che ha tenuto sempre informati i suoi fan e ha dato coraggio a tante persone che combattono la sua stessa battaglia. Operatasi circa 3 settimane fa per l’asportazione della massa tumorale, Sabrina ha pubblicato poco fa un video messaggio per rassicurare i fan sulle sue condizioni, dicendo parole davvero da brividi.

‘Non posso dire di stare bene, ma sto meglio. I capelli e le ciglia stanno ricrescendo e il braccio riesco a muoverlo di più‘, ha detto Sabrina, aggiungendo ironicamente che solo una spedizione sulla Luna potrebbe avere un livello di difficoltà superiore a questa esperienza. L’attrice ha voluto ringraziare tutti coloro che con i messaggi e i commenti le hanno tenuto compagnia, dandole coraggio e non facendola mai sentire sola, e ha utilizzato come didascalia l’hashtag che ormai mette alla fine di ogni suo post: ‘Fino a qui tutto bene’.

