Wanda Nara senza trucco: com’è al naturale, foto a confronto

Wanda Nara si mostra senza trucco in una foto su Instagram in cui, nella didascalia, scrive chiaramente: “Oggi niente make up”.

Siccome c’è molta curiosità, tra i suoi follower e non solo, circa una Wanda senza trucco, così, al naturale, abbiamo pensato di riportare il suo post in questo articolo per i lettori di Sologossip.it. Ormai, la conosciamo tutti così come si mostra ogni giorno: impeccabile, senza nemmeno un dettaglio lasciato al caso, con un fisico mozzafiato e tante, ma veramente tante curve. Ma sapete com’è Wanda Nara senza trucco? L’avete mai vista? Beh, ci ha pensato lei a mostrarsi al naturale per le persone che la seguono ogni giorno su Instagram.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Wanda Nara senza trucco: foto a confronto, com’è al naturale la moglie di Mauro Icardi

Non tutte si mostrano senza trucco. Non tutte hanno il coraggio di mostrare l’immagine di sé senza filtri, senza ritocchi. Invece, la bella moglie e manager di Icardi l’ha fatto. Eccola, la vediamo in questo post che si mostra così, come mamma l’ha fatta:

Una foto con un body molto comodo, da palestra o più semplicemente da casa. E’ un post molto recente, l’ultimo che ha pubblicato Wanda sul suo profilo. Il penultimo, invece, la vede molto più truccata e ‘in tiro’ come si suol dire. Vediamolo insieme così possiamo confrontarli:

Qui era in studio a Italia Uno pronta per la trasmissione Tiki Taka con Pierluigi Pardo. Bella come non mai e con una scollatura molto, ma molto audace. Un abito, il suo, che sicuramente avrà fatto girare la testa a tutti i presenti: da Vieri a Cassano, fino al conduttore, Pierluigi Pardo. Insomma, una bellezza come Wanda non passa di certo inosservata.

Per tutte le ultime news sui personaggi più amati e seguiti della tv e del mondo dello spettacolo CLICCA QUI