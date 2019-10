Com’è la casa di Alessia Marcuzzi? E, soprattutto, dove si trova? Ecco alcuni incredibili dettagli della dimora da sogno della conduttrice romana.

Vi siete mai chiesti com’è la casa di Alessia Marcuzzi? Oppure, vi siete mai posti la domanda su dove realmente abiti la bella conduttrice? In effetti, la romana è ricca di impegni lavorativi. Tra la conduzione de L’Isola dei Famosi e de Le Iene show, la giovane Alessia è spesso in giro. Ma, terminati i lavori, dove si recherà? Ebbene. Pochissimi giorni fa, vi abbiamo parlato della casa di Elisa Isoardi, la bella conduttrice de La Prova del Cuoco. Adesso, invece, è il ‘turno’ della Marcuzzi. Siete curiosi di conoscere tutte le curiosità sullo stile, sull’arredamento della dimora di Alessia? Ecco tutti i dettagli.

Potrebbe interessarti anche:

Avete mai visto la casa di Alessia Marcuzzi? Ecco i dettagli

Come tantissime altre donne dello spettacolo, anche Alessia Marcuzzi è solita condividere, tramite il suo profilo social, foto mentre è in casa. È proprio per questo motivo che, sfogliando la sua photogallery su Instagram, siamo riusciti a carpire qualche dettaglio in più sulla sua dimora da sogno. In particolare, sullo stile, sull’arredamento e quant’altro. Siete curiosi di conoscere anche voi queste cose? Dapprima, vi anticipiamo che Alessia, insieme a tutta la sua famiglia, vive a Roma. Ma ecco alcuni dettagli della sua abitazione. Che, com’è giusto che sia, rispecchiano appieno la personalità della giovane donna.

In questa foto, da come si può chiaramente vedere, la bella Marcuzzi è nell’ambiente in cui passano la maggior parte del tempo le donne. Ovvero, in cucina. Lo si deduce dal frigorifero, dai fornelli e dalle pentole in bella mostra. Tuttavia, sembra essere a tutti gli effetti una cucina a penisola. Lo si evince da questo ripiano che spunta sulla destra. I colori, si vede chiaramente, sono molto tenui. E, seppur misti ad un marrone, rispecchiano appieno un ambiente confortevole.

È un vero e proprio peccato trascorrere pochissimo tempo in questa stanza. Soprattutto per una donna impegnata come Alessia, è davvero minimo il tempo da trascorrere nella camera da letto. Come ‘minimal’, ammettiamolo, è anche l’arredamento. Prettamente di colori chiari, da quanto si vede dalla foto in questione, l’elemento che cattura l’attenzione è questo enorme quadro presente sopra il letto matrimoniale. Che, a quanto pare, sembra raffigurare la bella conduttrice.

Ed, infine, per ultimo, ma non per meno importanza, quello che sembra essere a tutti gli effetti il soggiorno di questa casa. Anche in questo caso, la stanza sembra essere davvero molto spaziosa. E, tra l’altro, molto luminosa. A catturare l’attenzione, da come si vede dalla foto in questione, è, senza alcun dubbio, questo divano di pelle color marrone scuro che contrasta, così come la cucina, i colori chiari dei tappeti e delle pareti.

Insomma, da queste foto che vi abbiamo riproposto sembra essere, a tutti gli effetti, una vera e propria dimora da sogno. Non è così?

Per ulteriori news su Alessia Marcuzzi –> clicca qui