Bar Refaeli ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, l’incredibile rivelazione su Leonardo Di Caprio nella puntata di sabato 5 ottobre

Sabato 5 ottobre nel salotto di Verissimo al cospetto di Silvia Toffanin ci sarà la bellissima Bar Refaeli, modella, fotomodella e presentatrice di origini israeliane.

Bar è sposata con un imprenditore israeliano di nome Adi Ezra ed è mamma di due bambine. Durante l’intervista, però, Bar Refaeli svela un annuncio e sorpresa e rivela un particolare dettaglio su Leonardo Di Caprio, nonchè suo ex fidanzato.

Bar Refaeli a Verissimo, l’incredibile rivelazione su Leonardo Di Caprio

Bar Refaeli ospite a Verissimo ha rivelato di essere di nuovo incinta. Dopo due bambine Liv (di 3 anni) ed Elle (2 anni) la supermodella israeliana aspetta un maschietto: “Aspetto un figlio maschio. È fantastico!”.

La Refaeli racconta di essere davvero felice ed innamorata: “Mio marito mi ha totalmente cambiato la vita. È il migliore compagno che si possa avere. Il mio grande desiderio è quello di avere quattro figli, ma per adesso lui è dubbioso… vedremo in futuro”.

Bar si è anche espressa sullo scandalo delle molestie che ha sconvolto il mondo del cinema e ha toccato anche quello della moda, dichiarando che è importante farsi seguire dalla famiglia soprattutto quando si è più piccole.

“È un mondo difficile ed è fondamentale il supporto della propria famiglia“.

Infine, Silvia Toffanin le chiede se ha visto l’ultimo film di Tarantino con protagonista il suo ex fidanzato Leonardo Di Caprio. La risposta di Bar Refaeli lascia tutti senza parole: “È stata una relazione durata 6 anni, molto importante per la mia vita. Con lui ho condiviso molto ma non ho visto C’era una volta a…Hollywood e non vado a vedere i suoi film perché provo una strana sensazione”.