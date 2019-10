Bar Refaeli: età, Instagram, marito, figli della modella israeliana e tutte le curiosità sulla storia con Leonardo Di Caprio

L’abbiamo vista all’Eurovision 2019 e come volto fotografico di numerosi brand internazionali, la bellissima Bar Refaeli. Modella, fotomodella e presentatrice che vanta sul curriculum anche una storia con Leonardo Di Caprio. In Israele è un vero e proprio punto di riferimento e anche su Instagram, dove conta quasi 3 milioni di followers. Conosciamo meglio Bar Rafaeli.

Bar Refaeli: età, Instagram, marito, figli e la storia con Leonardo Di Caprio

Bar Refaeli è nata a Hod HaSharon il 4 giugno 1985 da una famiglia ebraica ed è una modella israeliana. Da parte dei nonni ha origini italiane, polacche e lituane.

La Refaeli è senza dubbio uno dei nomi più noti dellìEurovision 2019. La modella è conduttrice della finale che si sta svolgendo a Tel Aviv. Dopo aver ricoperto il ruolo di presentatrice per X Factor Israel dal 2013, è diventata un vero e proprio riferimento in ambito televisivo. Nel 2000 ha vinto concorso israeliano Model of the Year e da qui inizia a comparire in diverse riviste di moda come Elle, GQ Italia e Maxime Uk.

Per quanto riguarda la vita privata, dal 2012 il suo compagno è Adi Ezra ed è un imprenditore milionario, in quanto erede del Neto Group, uno dei cinque maggiori gruppi alimentari in Israele. I due si sono sposati nel 2015. L’anno successivo la coppia ha avuto una prima figlia Liv (di 3 anni), mentre nel 2017 la seconda, Elle (2 anni). Ora Bar Refali è incinta e aspetta il terzo figlio che sarà un maschietto: “Sono veramente felice e molto innamorata. Mio marito mi ha totalmente cambiato la vita. È il migliore compagno che si possa avere e il mio grande desiderio è quello di avere quattro figli, ma per adesso lui è dubbioso… vedremo in futuro”

In passato Bar ha avuto varie relazioni e un matrimonio alle spalle. Nel 2003 ha sposato Arik Weinstein per poi divorziare due anni dopo nel 2005. Sempre nel corso dello stesso anno ha conosciuto Leonardo Di Caprio con il quale ha avuto una storia d’amore fino al maggio 2011. Ben 6 anni d’amore condivisi con l’attore hollywoodiano che ha conosciuto durante una festa a Las Vegas.

