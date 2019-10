Barbara D’urso è stata la protagonista di una clamorosa accusa su Instagram: ecco cosa è accaduto alla conduttrice napoletana.

Nonostante i suoi numerosi impegni lavorativi e la sua vita super frenetica, Barbara D’Urso non perde mai occasione di poter interagire con i suoi followers. In fondo, lei stessa non ha mai nascosto il profondo amore che la conduttrice prova nei confronti dei suoi sostenitori. Non a caso, ad ogni fine puntata dei suoi show dice: “Il mio cuore è vostro: dei miei figli e il vostro”, interpellando proprio quella parte del pubblico che costantemente la segue e l’apprezza. Ecco. È proprio per questo motivo, quindi, che è solita condividere foto e video su Instagram. Che, la maggior parte delle volte, ottengono un numero di commenti davvero considerevole. La stessa cosa è accaduta anche poche ore fa. Quando, dopo aver pubblicato una foto mentre è in cucina, la conduttrice ha attirato l’attenzione dei suoi fan. Ma, purtroppo, ha ricevuto anche una clamorosa accusa.

Barbara D’urso, clamorosa accusa social: “Non sembri tu”, cos’è successo

È spesso protagonista di spiacevoli episodio social, Barbara D’Urso. In diverse occasioni, infatti, la conduttrice napoletana è stata duramente presa di mira sul suo account Instagram. L’ultimo è accaduto poco fa. Quando, come dicevamo precedentemente, dopo aver pubblicato una foto nella sua cucina, la bella D’Urso è stata oggetto di una clamorosa accusa. Sotto il post in questione che, com’è solito nostro fare vi riproporremo in basso, ci sono diversi commenti che testimoniano la stessa ed identica cosa. Diamoci un’occhiata più di vicino:

Ecco. Questa è la foto che Barbara D’Urso, pochissime ore fa, ha condiviso sul suo profilo social. E che, come dicevamo, ha suscitato l’attenzione di tutti. Ecco alcuni commenti che svelano il motivo.

Stando a quanto scritto tra i commenti, la conduttrice, in suddetta foto, avrebbe fatto un uso spropositato di filtri. E che, per tale motivo, risulterebbe essere praticamente irriconoscibile. Ovviamente, a tale accusa, Barbara D’Urso ha preferito non rispondere. In ogni caso, non c’è niente di male, no?

