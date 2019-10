Wanda Nara si mostra in costume su Instagram: il tessuto è molto sottile, difficile che l’occhio non cada proprio lì!

Riesce sempre ad essere al centro dell’attenzione: Wanda Nara per un motivo o per un altro fa parlare di se’! La moglie agente di Mauro Icardi sarà la nuova opinionista del Grande Fratello VIP condotto da Alfonso Signorini: una nuova esperienza in un nuovo ambiente sta per cominciare! E mentre si apre una nuova porta lavorativa, non perde occasione per pubblicare scatti super sexy su Instagram. Poche ore fa è spuntato un post davvero sensuale: vediamolo insieme.

Wanda Nara in costume: il tessuto è troppo sottile e si vede tutto

Ha lasciato di nuovo tutti a bocca aperta, la moglie agente di Maurito Icardi si diverte a pubblicare scatti in cui la sensualità è alle stelle! Questa volta è stesa ed indossa un costume color carne: il tessuto è molto sottile e difficilmente gli occhi più maliziosi non cadono proprio lì!

Nel giro di pochi minuti la foto è stata invasa di like! I telespettatori Mediaset aspettano con ansia di vederla nello studio del Grande Fratello: se già nel programma sportivo Tiki Taka ha sfoggiato i suoi outfit sexy migliori, farà diversamente nello studio di Alfonso Signorini? Aspettiamo con ansia di vederla nei panni di opinionista del reality show: ambiente totalmente nuovo per lei!