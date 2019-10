Taylor Mega è al centro di una sconvolgente confessione da parte di un’ex naufraga: ecco cosa ha dichiarato la ragazza in un’intervista.

Ritorna al centro dell’attenzione, Taylor Mega. Ed, in particolare, la sua relazione con Giorgia Caldarulo. Le due sono uscite allo scoperto qualche settimana fa. Quando, in seguito ad una paparazzata durante un loro passionale bacio, sono state costrette ad annunciare pubblicamente la loro frequentazione. Suscitando la reazione immediata da parte del web. C’è, infatti, chi non crede affatto a tale coppia. Tuttavia, grazie ad un’intervista su Diva e Donne, è spuntata fuori un’altra verità davvero clamorosa. A raccontarla è un’ex naufraga. Ecco cosa dichiara la ragazza in questione. E, soprattutto, di chi stiamo parlando.

Taylor Mega, un’ex naufraga confessa: “Ci ha provato anche con me a L’isola dei Famosi”

Com’è noto a tutti, Taylor Mega è stata una delle concorrenti della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi. Nonostante la sua esperienza sia stata abbastanza breve, soltanto dopo una settimana nell’adventure reality è stata costretta a tornare a casa in seguito alla nomination, l’influencer di Udine ha lasciato un vero e proprio segno all’interno del programma. Non soltanto perché, per la prima volta, la giovane Mega ha avuto il coraggio di ammettere pubblicamente i suoi problemi pregressi con la tossicodipendenza, ma anche perché, a quanto pare, Taylor avrebbe fatto delle avances ad un’ex naufraga. A rivelarlo è la diretta interessata in una recente intervista per Diva e Donna. Giorgia Venturini, è lei la protagonista indiscussa di tale confessione, ha dichiarato che, ai tempi dell’Honduras, la giovane influencer ci avrebbe provato con lei per fare ‘scandalo’. Insomma, una confessione non da poco, ammettiamolo. Che, com’è giusto che sia, ha suscitato l’immediata reazione di Taylor. Ecco come risponde su Instagram a tale confessione la bella influencer:

