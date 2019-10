Francesco Chiofalo è deciso a riconquistare Antonella e, per questo motivo, chiede aiuto ai suoi fan, facendo loro un’incredibile proposta.

Sono passati diversi mesi da quando, in seguito ad un tradimento di Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi ha deciso di chiudere la loro storia d’amore. Decisione, senza alcun dubbio, sofferta, ma più che inevitabile. Eppure, da quel momento, il giovane romano non si è mai perso d’animo per tentare di riconquistare la salernitana. Ha più volte dichiarato di amarla follemente. E per questo motivo è deciso a rivolerla accanto a se a tutti i costi. L’ultimo e disperato tentativo risale a qualche ore fa quando, in una stanza d’albergo a Salerno, Francesco fa un’incredibile proposta ai suoi fan per aiutarlo in quest’ardua impresa. Ecco di che cosa parliamo.

Francesco Chiofalo, la proposta ai suoi fan per riconquistare Antonella

È da quando la sua relazione con Antonella è giunta al capolinea che Francesco Chiofalo è praticamente disperato. Il giovane romano è praticamente disperato. E non perde mai occasione di dimostrarlo pubblicamente sui social. Ha tentato in tutti i modi per riconquistarla. Si reca spesso a Salerno, città in cui vive la giovane. Ha tentato di raccontarle la realtà dei fatti. Dal canto suo, però, la giovane Fiordelisi non sembra intenzionata o, perlomeno, per il momento a fare pace con il romano. Perdonare un tradimento, seppure ci sia l’amore di mezzo, non è mai troppo facile, si sa. Tuttavia, come dicevamo, Francesco è davvero intenzionata a volerla conquistare nuovamente. Così, poche ore fa, ha fatto una clamorosa proposta ai suoi fan. Di cosa parliamo? Il buon Chiofalo ha chiesto ai suoi sostenitori di registrare un video in cui chiedevano alla giovane di perdonarlo. Di taggarlo nelle loro Instagram Stories. Ed, infine, introdurre un hashtag mirato proprio al perdono. Insomma, un’iniziativa davvero pazzesca.

La reazione del web in seguito alla proposta

Ha, ancora una volta, spaccato il web a metà, Francesco Chiofalo. Perché, nonostante ci siano stati davvero tantissimi dei suoi sostenitori che hanno appoggiato tale iniziativa, altrettanto numerosi sono stati coloro che non lo hanno fatto affatto. Esprimendo, quindi, il loro dissenso su Instagram. Ecco alcuni commenti:

