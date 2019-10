Grande Fratello VIP clamoroso colpo di scena: data di inizio rimandata di mesi, ecco il motivo svelato da un comunicato Mediaset

Da poco erano trapelati i primi nomi del cast del Grande Fratello VIP. Ma gli affezionati dovranno ancora attendere per la messa in onda del reality show. La casa più spiata d’Italia ancora non aprirà la sua porta rossa. Ad annunciarlo è stata la stessa rete Mediaset con un comunicato con cui ha fatto sapere di aver posticipato la data di inizio del GF VIP. Un colpo di scena che ha sorpreso tutti. Vediamo nel dettaglio il motivo di questa decisione e soprattutto quando inizia il Grande Fratello Vip.

I fan del GF VIP dovranno attendere gli inizi del 2020 per rivedere la nuova edizione del reality show. Un colpo di scena annunciato con una nota ufficiale da parte di Mediaset. Il motivo è legato all’ottimizzazione dei ricavi pubblicitari:

“Canale 5 ha deciso di posticipare la programmazione della nuova edizione di Grande Fratello Vip a inizio 2020”

“Nel quadro dell’ottimizzazione generale del palinsesto e della massimizzazione dei ricavi pubblicitari, anche alla luce di risultati d’ascolto superiori alle stime previste, Canale 5 ha deciso di posticipare la programmazione della nuova edizione di “Grande Fratello Vip” a inizio 2020″.

Gli ottimi risultati attuali hanno dunque pesato sulla decisione di rimandare il Grande Fratello Vip a data da destinarsi. Sicura è data Antonella Elia. Quasi sicuri Michele Cucuzza, Paola Di Benedetto e Adriana Volpe.