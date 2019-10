Ilary Blasi a Eurogames: tutti hanno notato quel dettaglio durante la puntata di questa sera, 3 ottobre 2019.

Questa sera va in onda una nuova scoppiettante puntata di Eurogames, il game show di Canale 5 ispirato ai vecchi e amatissimi ‘Giochi senza Frontiere!’. A condurre la trasmissione Ilary Blasi e Alvin. La moglie di Francesco Totti sembra essere davvero perfetta nell’atmosfera giocosa e divertente della nuova trasmissione di Canale 5. Ma, questa sera, tutti hanno notato un dettaglio nella splendida conduttrice. Sono bastati pochi minuti di diretta per notarlo. Ecco di cosa si tratta.

Ilary Blasi a Eurogames e il dettaglio che non sfugge: orecchini un po’ troppo grandi?

Una nuova puntata di Eurogams è in onda questa sera su Canale 5. A commentare le avvincenti sfide tra le varie nazioni europee c’è la coppia formata da Alvin e Ilary Blasi. Quest’ultima è la regina di Eurogames, come l’ha definita il suo collega di conduzione. Ma ad incuriosire il pubblico questa sera è stato un particolare dettaglio. Un dettaglio presente nel look della Blasi. È bastato qualche minuto di diretta per scatenare il pubblico di Twitter. Tantissimi commenti trattavano lo stesso argomento. Ecco il dettaglio che non è sfuggito ai fan:

Ebbene sì, a colpire tutti sono stati gli orecchini indossati questa sera da Ilary. Orecchini difficili da notare, effettivamente: l’ex letterina di Passaparola sfoggia dei cerchi decisamente grandi. Messi ancora di più in evidenza dalla pettinatura di Ilary, che ha tirato i capelli in uno chignon basso. Date un’occhiata:

Un look eccentrico quello della Blasi, che sa sempre come non passare inosservata! E voi, state seguendo la nuova puntata di Eurogames? Per l’Italia, è in gioco Catania!