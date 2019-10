Uomini e Donne, furibonda lite Er Faina Tina Cipollari: clamoroso retroscena che riguarda il figlio di Tina e delle presunte chat

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi 3 ottobre è andata in onda una furibonda lite tra Er Faina e Tina Cipollari. Il protagonista di Temptation Island e l’opinionista se ne sono dette di tutti i colori durante la registrazione della puntata. Ma la questione non è finita lì perchè dopo la puntata Damiano ha pubblicato un video parlando della lite e pubblicando anche gli screenshot delle conversazioni con il figlio di Tina Cipollari. Vediamo più nel dettaglio cosa è successo

Il motivo del litigio è legato ad un episodio passato. Per chi non lo sapesse, Damiano Er Faina è noto per i suoi video sul web in cui critica e insulta molti personaggi dello spettacolo. E nel suo mirino finì anche Tina Cipollari, deridendola sul suo peso.

L’opinionista non ha dimenticato quell’offesa e in puntata si è scagliata contro il concorrente di Temptation Island, usando parole pesantissime. Damiano si è scusato e ha negato di aver risposto male al figlio di Tina, la quale ha infatti dichiarato che suo figlio avrebbe scritto a Damiano per chiedergli di non offendere la madre ma la risposta del ragazzo sarebbe stata poco piacevole.

Damiano dopo la puntata di Uomini e Donne ha mostrato le chat con il figlio di Tina dimostrando di non averlo mai chiamato “figlio di pu…na”.

Come finirà questo scontro? Arriverà la replica di Tina?