Mercedesz Henger replica alle accuse della mamma Eva: “Sono delusa”; ecco cosa ha rivelato.

Uno scontro davvero accesso quello nato nell’ultimo periodo in casa Henger. La bellissima Eva Henger ha rivelato di aver addirittura smesso di parlare con la sua amatissima figlia Mercedesz. Il motivo? La sua relazione con Lucas Peracchi, l’ex tronista di Uomini e Donne con cui Mercedesz è fidanzata da qualche anno. Una storia burrascosa, la loro, contro la quale si è schierata proprio mamma Eva. Nell’ultima puntata di Domenica Live, la Henger ha lanciato accuse molto forti a Lucas, definendo la figlia quasi ‘plagiata’ da lui. La ragazza ha deciso di replicare alle accuse della madre attraverso Novella 2000. Ecco cosa ha rivelato.

Mercedesz Henger, la risposta alle accuse di Eva: “Non mi ha mai chiamato”

Mercedesz Henger ha deciso di replicare alle accuse della mamma Eva. Accuse rivolte sì a lei ma principalmente al suo compagno Lucas. Per Eva, Mercedesz ha l’unica colpa di farsi manipolare dal suo fidanzato, che non avrebbe alcuna simpatia per la suocera. Le parole di Eva nei confronti del ragazzo sono state molto forti. La donna ha rivelato di non riuscire più a comunicare con sua figlia a causa del suo fidanzato. Mercedesz non ci sta, e ha deciso di dire la sua attraverso il settimanale Novella 2000. La ragazza fa capire che le preoccupazione della mamma circa la sua storia con Lucas sono infondate: “Mia mamma è una donna intelligente, ma ha un difetto: quando si arrabbia scatena un inferno”. Marcedesz critica quindi la ‘modalità’ con cui Eva ha accusato il fidanzato della figlia, che invece non l’avrebbe mai messa contro sua madre: “Lei sembra che voglia farmi un ultimatum o lui o me, Lucas non lo ha mai fatto”. Ma c’è di più, secondo Mercedesz, Eva non avrebbe mai tentato di contattare la figlia telefonicamente: “Non mi ha mai chiamata, è vero su Whatsapp non rispondo perché non ce l’ho. Ma non mi ha mai chiamata al telefono”. Insomma, versioni abbastanza contrastanti quelle di mamma e figlia. Mercedesz appare davvero dispiaciuta: “Ogni tanto litighiamo, ma questa non me l’aspettavo. Sono delusa”