La nuova stagione de Le Iene Show sta per partire: ecco tutte le novità apportate e, soprattutto, chi saranno i conduttori che sostituiranno Nadia Toffa.

Manca davvero poco tempo e la nuova stagione de Le Iene Show ripartirà. Una stagione davvero importante ma, soprattutto, tanto attesa. È la prima senza Nadia Toffa. E, quindi, tutti sono curiosi come verrà strutturato il programma senza l’incredibile giornalista e conduttrice. Poco tempo fa, infatti, vi avevamo parlato dell’incredibile iniziativa che Davide Parenti, autore dello show, aveva deciso di intraprendere. A poche settimane dal debutto, invece, vi parleremo di alcune novità apportate al programma. E, soprattutto, chi saranno i conduttori che andranno a sostituire la giovane e bella iena bresciana. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Le Iene Show, i conduttori che sostituiranno Nadia Toffa

Come svelato in un nostro recente articolo, per la nuova edizione de Le Iene Show saranno apportato diverse modifiche. Una cosa soltanto, però, non cambia affatto. Ovvero, l’appuntamento settimanale. Come l’edizione precedente, anche questa che sta per partire prevederà ben due appuntamenti settimanale. Cambierà, però, il giorno. Oltre, infatti, alla puntata del martedì sera capitanata da Nicola Savino ed Alessia Marcuzzi, ci sarà un altro appuntamento. Non più domenicale, come gli anni scorsi, bensì di giovedì. Ma non è solo questa la modifica apportata allo show dopo la morte di Nadia Toffa. Perché, come ricorderete, l’appuntamento della domenica sera era condotto dalla giornalista bresciana, Giulio Golia e Matteo Viviani. Cosa cambierà adesso? Ebbene. Nella puntata del giovedì si alterneranno due terzetti. Uno esclusivamente maschile. In cui, ai nomi citati pocanzi, si aggiunge quello di Filippo Roma. Ed uno, invece, prettamente femminile. Capitanato da Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei. Ecco. Saranno proprio loro, infatti, a sostituire la bella Nadia. E che avranno, quindi, l’arduo compito di rendere meno difficile la sua assenza in quello studio televisivo.

