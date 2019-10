È pronta ad iniziare la quarta edizione del Grande Fratello Vip, ma chi saranno gli opinionisti di quest’anno? Ecco svelati i nomi.

Manca davvero poco all’inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Non sappiamo con precisione quale sia data di partenza, ma, a quanto pare, prima della fine dell’anno, il reality ritornerà su Canale 5. Tuttavia, c’è ancora tutto da stabilire. O, perlomeno, così sembra. Alcuni nomi papabili dei concorrenti, ve li abbiamo svelati in un nostro recente articolo. Quindi, occorre aspettare soltanto la conferma. L’unica cosa certa, per adesso, è il conduttore. Per la prima volta in assoluto, al timone del famoso reality ci sarà Alfonso Signorini. Ebbene. Ma chi lo affiancherà? Dal momento che lui sarà il presentatore, chi saranno gli opinionisti? Ecco tutto quello che occorre sapere.

Grande Fratello, ecco i nomi dei due opinionisti di quest’edizione

Sarà una quarta edizione del Grande Fratello Vip davvero pazzesca. Certo, sarà la prima edizione senza Ilary Blasi, ma Alfonso Signorini sarà, senza alcun dubbio, un degno sostituto della romana. Ebbene. Ma chi saranno, quindi, gli opinionisti? Dal momento che il noto giornalista è al timone del programma, chi indosserà i ‘severi’ panni da giudice? Beh, in queste ultime ore stanno circolando sul web delle indiscrezioni davvero clamorose riguardanti i loro nomi. E, a quanto pare, sono pronti a fare il loro ingresso al reality due personaggi davvero molto conosciuti e, soprattutto, molto apprezzati della televisione. Ma, quindi, di chi parliamo? Ebbene. Stando a quanto dichiarato da Dagospia, il primo nome sembrerebbe essere quello di Wanda Nara. La moglie e manager di Mauro Icardi, dopo il ruolo di co-conduttrice a Tiki Taka, è pronta a mostrare le ‘grinfie’ al Grande Fratello Vip. Ma non solo. Perché, da quanto si apprende dal sito Blogo, il secondo nome dell’opinionista sembrerebbe essere Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Siete contenti?

