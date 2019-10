E’ in arrivo una nuova funzione per Whatsapp: ecco di cosa si tratta.

Ormai le app di Zuckerberg si aggiornato costantemente: Instagram negli ultimi mesi ha apportato delle modifiche importanti a tutti gli utenti. Non è più possibile infatti vedere quanti like o visualizzazioni ha il post di una persona. Ora nella lista delle app in fase di miglioramento e con funzioni innovative c’è anche Whatsapp: il sito specializzato WABetaInfo ha fatto sapere che sta per arrivare un nuovo modo per “eliminare” i messaggi inviati. Ecco di che si tratta.

Whatsapp, in arrivo una nuova funzione per cancellare i messaggi: ecco di che si tratta

Anche Whatsapp avrà i messaggi che si possono eliminare: dopo Facebook, Messenger, Snapchat e Telegram anche le chat dell’app più usata per comunicare sarà facilmente modificabile. Secondo quanto riporta il sito WABetaInfo a breve apparirà la funzione di autocancellazione, già presente nei test dell’app.

Si potranno inviare messaggi e decidere entro quanto tempo cancellarli: se entro 5 secondi o addirittura un’ora. Scomparirà tutto, anche la scritta “messaggio cancellato”. Per ora però la funzione è pensata solo per le chat di gruppo e può essere attivata dall’amministratore.

In molti si sono già lamentati poichè in ogni caso manca di privacy: i messaggi potrebbero essere comunque “screenshottati”. Questo è inevitabile, ma la nuova funzione potrebbe evitare il sovraccarico di messaggi nei gruppi quando si discute, quando si organizza una festa o un evento!