Taylor Mega ha fatto una confessione molto particolare e ‘privata’ su Instagram: “Lo faccio tutte le sere”, fan senza parole, ecco di cosa parla l’influencer.

Taylor Mega stupisce sempre i fan con le sue rivelazioni e confessioni, che a volte toccano anche argomenti molto delicati della sua sfera privata. L’influencer, infatti, oltre a essere estremamente bella e sexy, e far impazzire i fan con le sue immagini ‘hot’, è anche una ragazza profonda, con un vissuto ricco di particolari esperienze, alcune anche molto forti, come la tossicodipendenza e il suo disturbo alimentare. Tutte cose di cui non è facile parlare in pubblico, ma che Taylor ha più volte avuto il coraggio di affrontare apertamente con i followers. Poco fa l’influencer ha fatto un’altra ‘particolare’ confessione su un argomento ‘privato’: “Lo faccio tutte le sere”, ecco di cosa parlava.

Taylor Mega, la confessione ‘privata’: “Lo faccio tutte le sere”, i fan non se lo aspettavano

Taylor Mega sa sempre come stupire i fan, ma soprattutto come far parlare di sé. L’influencer è una ragazza molto aperta e non si pone limiti, nemmeno in amore, e soprattutto non ha problemi a raccontare la sua vita privata sui social. Ma c’è una cosa della sua sfera ‘intima’ che non tutti sanno, almeno non quelli che la conoscono solo attraverso i social. Nel rispondere alla domanda di un fan, che le ha chiesto se avesse mai pregato prima di addormentarsi, Taylor ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole: “Prego tutte le sere”, ha scritto.

A quanto pare, insomma, Taylor è credente e addirttura ha l’abitudine di pregare ogni sera prima di andare a letto. La sua confessione ha lasciato a bocca aperta coloro che, vedendola sempre molto aperta e disinibita, non immaginavano questa sua parte ‘spirituale’. Con questa rivelazione, invece, Taylor ha mostrato anche la sua parte più fragile e profonda, e ancora una volta ha raccontato ai fan una cosa estremamente privata e personale.

