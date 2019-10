Taylor Mega, la confessione su Instagram: ‘Oggi ho voglia…’, i fan rimangono senza parole, ecco a cosa si riferisce l’influencer.

Taylor Mega sta vivendo un periodo molto particolare della sua vita. Da qualche settimana è venuta alla luce la sua storia Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ma questa relazione ha creato non poche polemiche, in particolare con Erica Piamonte, ex gieffina che sostiene di aver avuto una storia con Taylor quest’estate, anche se lei dice che da parte sua c’era solo amicizia. Un triangolo amoroso dunque, per l’influencer, che ha anche recentemente confessato in tv di soffrire di disturbi alimentari. Insomma, Taylor sta vivendo un momento delicato e stamattina ha fatto una ‘particolare’ confessione su Instagram: ecco le sue parole.

Potrebbe interessarti anche:

Taylor Mega, la confessione su Instagram: ‘Oggi ho voglia di…’

Talor Mega è sempre molto schietta e dice cosa pensa senza peli sulla lingua. L’influencer non ha paura di esprimere la sua opinione su tanti argomenti e non è certo una che si tira indietro se c’è da discutere anche pubblicamente. Taylor usa moltissimo Instagram, e pubblica quotidianamente quello che fa e soprattutto quali sono i suoi stati d’animo. Nelle ultime storie Instagram si è mostrata particolarmente nervosa, tanto da aver lasciato tutti a bocca aperta con un’affermazione che ha fatto, anzi che ha scritto, come didascalia di un suo video selfie in cui fuma la sigaretta elettronica.

‘Oggi ho voglia di spaccare qualcuno. Più di qualcuno’, scrive Taylor, lasciando intendere di essere in un momento di grande nervosismo, o comunque in un momento ‘no’. Cosa sarà successo all’influencer da farla arrabbiare così tanto? Non lo sappiamo con certezza, ma di sicuro tutte le voci e i commenti poco carini che girano intorno alla sua vita privata non la aiutano a stare serena.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI